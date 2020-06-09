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9 июня • обновлено в 18:10
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Алина Рашевская
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В Днепре разыскивают мужчину с потерей памяти: фото и приметы

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В Днепре полиция объявила в розыск пропавшего без вести Виктора Гаврилова.

Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 29 мая. Известно, что он страдает потерей памяти, сообщает "Днепр оперативный".

В Днепре разыскивают пропавшего без вести Виктора Гаврилова

В Днепре разыскивают пропавшего без вести Виктора Гаврилова

Днепр оперативный

В Днепре разыскивают пропавшего без вести Виктора Гаврилова

В Днепре разыскивают пропавшего без вести Виктора Гаврилова

Днепр оперативный

Был одет: синий пиджак, голубые джинсы, черная шапка.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Виктора, полиция просит сообщить на линию "102" или по номеру: 067-800-26-32.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Новомосковске произошел мощный взрыв в многоэтажке.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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