В Днепре разыскивают двух мужчин, которые напали на женщин

В Днепре полицейские разыскивают мужчин, причастных к двум ограблениям.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области, 19 августа и 22 сентября неизвестные завладели имуществом потерпевших и скрылись с места преступления (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, 19 августа по улице Антоновича, 36 потерпевшая оставила объявление о продаже золотой цепочки на одном из сайтов. По данному объявлению позвонил неизвестный мужчина, который во время встречи ограбил женщину.

Позже 22 сентября на автостоянке возле одного из магазинов по улице Пастера, 6 неизвестный мужчина выхватил из рук местной жительницы мобильный телефон, после чего скрылся с места преступления.

Сейчас правоохранители принимают меры для установления личностей нападавших и дальнейшего их задержания.

Если Вы владеете любой информацией, которая поможет установить местонахождение злоумышленников, просьба сообщить по телефонам: (093) 538 40 79, (068) 005 66 51. Полиция гарантирует анонимность.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепропетровской области Государственное бюро расследований поймало одного из прокуроров на крупной взятке.