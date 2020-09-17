В Днепре разыскивают без вести пропавшую девушку с инвалидностью

В городе Каменское Днепропетровской области без вести пропала 21-летняя Портная Ангелина Александровна.

Девушка ушла из дома 14 сентября и не вернулась, сообщила Оля Захарцова-Заяц в Facebook-группе Типичный Днепродзержинск (Каменское).

Как стало известно, пропавшая девушка имеет инвалидность – она практически не понимает, что делает, поэтому могла уйти и забыть дорогу.

Приметы: была одета в серую кофту, серые штаны и оранжевые туфли. Рост 164 см, вес – 80 кг.

Кроме того, Ангелина все время разговаривает сама с собой и иногда может кричать.

Если Вы знаете о местонахождении девушки, просьба сообщить в полицию.

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