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14 апреля • обновлено в 16:58
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Карина Бондаренко
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В Днепре разыскивают без вести пропавшего мужчину: фото и приметы

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В Днепре правоохранители разыскивают без вести пропавшего Святослава Шевченко. Мужчина пропал в июне 2019 года и до сих пор не выходил на связь.

По предварительной информации, мужчина мог потерять память и находится в кругу людей без определенного места жительства. Об этом OBOZREVATEL сообщили родственники пропавшего.

Приметы: невысокого роста, с бородой, русые волосы, зеленые глаза.

Был одет: джинсы, спортивная черная кофта, кроссовки марки "Adidas".

В Днепре разыскивают без вести пропавшего мужчину

В Днепре разыскивают без вести пропавшего мужчину

Последний раз мужчину видели в Днепре в отеле "Транзит", по адресу ул. Донецкое шоссе, 180.

Если вы нашли или увидели Святослава, пожалуйста, сообщите об этом его отцу, Геннадию Шевченко, по номеру: (050) 224-30-03 или (098) 436-65-30.

Как писал OBOZREVATEL ранее, полиция объявила в розыск Николая Григорьевича Горина из Кривого Рога.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
пропал человек
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Днепр Происшествия

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