В Днепре разыскивают 12-летнего мальчика. Фото и приметы

В Днепре 4 августа в полицию поступило заявление об исчезновении 12-летнего мальчика.

Родители сообщили, что их сын ушел из дома около 18:30 и не выходит на связь, передает "Информатор".

Кондратьев Арсений живет с родителями в районе улицы Владимира Вернадского. Он оставил записку и ушел из дома.

Приметы: был одет в футболку с зелено-желтыми полосками, светлые клетчатые шорты, синие кроссовки, очки.

В Днепре разыскивают 12-летнего мальчика. Фото "Информатор"

Если Вы знаете что-либо о местонахождении мальчика, то передайте информацию на линию "102" или по телефону: (097) 642-34-22 – Соборный отдел полиции.

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