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18 октября • обновлено в 14:49
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В Днепре расстреляли мужчину: полиция озвучила основную версию

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Полиция считает основной причиной расстрела автомобиля в Днепре конфликт имущественного характера.

Данная версия в настоящее время отрабатывается, сообщила спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Полиция озвучила вероятный мотив убийцы

Полиция озвучила вероятный мотив убийцы

Информатор

"Предварительно, в ходе досудебного расследования установлен мотив этого преступления – это решение конфликта имущественного характера. Сейчас эта версия отрабатывается", – сказала она в комментарии, опубликованном пресс-службой областной полиции.

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Также она сообщила, что по подозрению в данном преступлении задержан 30-летний житель Днепра. Подозреваемый частично признает свою вину в совершении умышленного убийства.

Он находится в следственном изоляторе, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

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Задержание подозреваемого

Задержание подозреваемого

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Четверых ранее доставленных в отделение полиции мужчин опросили, их причастность к преступлению не была установлена.

В ходе отработки правоохранители также проверили ряд лиц и автомобилей. К оперативным действиям привлекались сотрудники "КОРДа".

По факту убийства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

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Место
Украина Днепр
Теги
стрельба убийство
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