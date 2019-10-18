В Днепре расстреляли мужчину: полиция озвучила основную версию

Полиция считает основной причиной расстрела автомобиля в Днепре конфликт имущественного характера.
Данная версия в настоящее время отрабатывается, сообщила спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.
Полиция озвучила вероятный мотив убийцы
Информатор
"Предварительно, в ходе досудебного расследования установлен мотив этого преступления – это решение конфликта имущественного характера. Сейчас эта версия отрабатывается", – сказала она в комментарии, опубликованном пресс-службой областной полиции.
Также она сообщила, что по подозрению в данном преступлении задержан 30-летний житель Днепра. Подозреваемый частично признает свою вину в совершении умышленного убийства.
Он находится в следственном изоляторе, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
Задержание подозреваемого
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
Четверых ранее доставленных в отделение полиции мужчин опросили, их причастность к преступлению не была установлена.
В ходе отработки правоохранители также проверили ряд лиц и автомобилей. К оперативным действиям привлекались сотрудники "КОРДа".
По факту убийства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Днепре в четверг, 17 октября, на улице Набережной Заводской расстреляли автомобиль. Его водитель погиб на месте. На месте преступления был задержан подозреваемый.
Позже полиция задержала еще одного подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина. Во время обыска у него изъяли орудие убийства.
Погибший в результате стрельбы Армен Багдасарян возглавлял благотворительный фонд "Форум".
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