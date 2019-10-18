В Днепре расстреляли мужчину: кто он и чем занимался

В четверг, 17 октября, на улице Набережной Заводской в Днепре расстреляли Армена Багдасаряна, возглавлявшего благотворительный фонд "Форум".

По состоянию на 18 октября фонд прекратил свою деятельность. По информации сервиса YouСontrol, Багдасарян числился его руководителем вплоть до закрытия, 16 октября.

Стали известны подробности о жертве стрельбы в Днепре Информатор

Другими учредителями юридического лица числятся Олег Каленский и Вадим Бабченко. Фонд был зарегистрирован по адресу Днепр, ул. Холодильная, д. 62.

По этому же адресу было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Аферта". В настоящее время она также прекратила свою деятельность. Вплоть до закрытия, 17 октября, предприятие возглавлял Олег Шишацкий, однако ранее руководителем фирмы был Багдасарян.

Указано, что компания "Аферта" занималась арендой и лизингом оборудования и материальных средств, арендой и управлением недвижимостью, а также предоставлением других коммерческих услуг.

Погибший возглавлял благотворительный фонд YouСontrol

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Днепре в четверг, 17 октября, на улице Набережной Заводской расстреляли автомобиль. Его водитель погиб на месте. На месте преступления был задержан подозреваемый.

Позже полиция задержала еще одного подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина. Во время обыска у него изъяли орудие убийства.

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