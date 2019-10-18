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18 октября • обновлено в 13:16
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В Днепре расстреляли мужчину: кто он и чем занимался

1.3т Читать материал на украинском

В четверг, 17 октября, на улице Набережной Заводской в Днепре расстреляли Армена Багдасаряна, возглавлявшего благотворительный фонд "Форум".

По состоянию на 18 октября фонд прекратил свою деятельность. По информации сервиса YouСontrol, Багдасарян числился его руководителем вплоть до закрытия, 16 октября.

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Другими учредителями юридического лица числятся Олег Каленский и Вадим Бабченко. Фонд был зарегистрирован по адресу Днепр, ул. Холодильная, д. 62.

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По этому же адресу было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Аферта". В настоящее время она также прекратила свою деятельность. Вплоть до закрытия, 17 октября, предприятие возглавлял Олег Шишацкий, однако ранее руководителем фирмы был Багдасарян.

Указано, что компания "Аферта" занималась арендой и лизингом оборудования и материальных средств, арендой и управлением недвижимостью, а также предоставлением других коммерческих услуг.

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