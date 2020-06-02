В Днепре раскрыли многомиллионную продуктовую аферу

Жители Днепра незаконно использовали торговые марки украинских брендов и сбывали поддельное сырье для изготовления продуктов питания.

В течение прошлого и текущего года группой лиц было изготовлено 200 тонн продукции на сумму в 16 миллионов гривен, сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Четверо днепрян продавали поддельное сырье Полиция Днепропетровской области

Киберполиция установила, что четверо днепрян сбывали в интернете сырье неизвестного происхождения для изготовления продуктов питания. Сырье маскировали под бренды украинских производителей, используя соответствующие торговые знаки.

Основным каналом сбыта был собственный интернет-магазин, через который рекламировали и продавали продукцию.

Правоохранители провели санкционированные обыски, по результатам которых было изъято 25 тонн фальсифицированной продукции на общую сумму более 1 миллиона гривен, компьютерную технику для изготовления поддельных этикеток, мобильные телефоны, банковские карты, печати и бухгалтерскую документацию подконтрольных предприятий.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса Украины – незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования. Сейчас фигурантам уже сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Правоохранители провели санкционированные обыски Полиция Днепропетровской области

Полицейскими было обнаружено 25 тонн фальсифицированной продукции Полиция Днепропетровской области

Аферисты продавали сырье через собственный интернет-магазин Полиция Днепропетровской области

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