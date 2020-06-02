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2 июня • обновлено в 17:09
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Яна Коваль
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В Днепре раскрыли многомиллионную продуктовую аферу

1.1т
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Жители Днепра незаконно использовали торговые марки украинских брендов и сбывали поддельное сырье для изготовления продуктов питания.

В течение прошлого и текущего года группой лиц было изготовлено 200 тонн продукции на сумму в 16 миллионов гривен, сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Четверо днепрян продавали поддельное сырье

Четверо днепрян продавали поддельное сырье

Полиция Днепропетровской области

Киберполиция установила, что четверо днепрян сбывали в интернете сырье неизвестного происхождения для изготовления продуктов питания. Сырье маскировали под бренды украинских производителей, используя соответствующие торговые знаки.

Основным каналом сбыта был собственный интернет-магазин, через который рекламировали и продавали продукцию.

Правоохранители провели санкционированные обыски, по результатам которых было изъято 25 тонн фальсифицированной продукции на общую сумму более 1 миллиона гривен, компьютерную технику для изготовления поддельных этикеток, мобильные телефоны, банковские карты, печати и бухгалтерскую документацию подконтрольных предприятий.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса Украины – незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования. Сейчас фигурантам уже сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Правоохранители провели санкционированные обыски

Правоохранители провели санкционированные обыски

Полиция Днепропетровской области

Полицейскими было обнаружено 25 тонн фальсифицированной продукции

Полицейскими было обнаружено 25 тонн фальсифицированной продукции

Полиция Днепропетровской области

Аферисты продавали сырье через собственный интернет-магазин

Аферисты продавали сырье через собственный интернет-магазин

Полиция Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепропетровской области разыскивают без вести пропавшего подростка. Парень ушел из дома 28 мая и до сих пор его местонахождение неизвестно.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
подделка новости афера Национальная полиция Украины киберполиция
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