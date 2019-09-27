В Днепре пятиклассник "заминировал" школу и требовал деньги

Ученик пятого класса одной из школ Днепра сообщил о минировании учебного заведения и потребовал 5 тыс. гривень за то, чтобы забрать взрывчатку.

Прибывшие на место происшествия правоохранители эвакуировали из здания 700 учеников и учителей, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В Днепре пятиклассник сообщил о минировании школы (иллюстрация) vikka.ua

Взрывотехники и кинологи обследовали школу и прилегающую территорию, однако взрывоопасных предметов не обнаружили.

"В ходе дальнейших мероприятий работники Новокодакского отделения полиции установили, что о заминировании школы сообщил ученик 5-го класса. С какой целью звонил в полицию, парень объяснить не смог", – сказано в сообщении пресс-службы.

Полицейские изъяли у школьника мобильный телефон и сим-карту в качестве вещественного доказательства.

На родителей 10-летнего ребенка составлен административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Кроме того, они заплатят штраф за ложное сообщение о минировании.

В полиции призывают родителей и опекунов объяснять детям, что такое поведение недопустимо и влечет за собой серьезную ответственность.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в августе в Оболонском районе Киева в мусорном баке нашли арсенал взрывчатки. Уборщик обнаружил его на улице Академика Навашина, 9.

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