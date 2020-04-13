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13 апреля • обновлено в 09:34
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Карина Бондаренко
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В Днепре пьяный водитель устроил смертельное ДТП: погибла молодая пара. Фото 18+

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В воскресенье, 12 апреля, в Днепре на Набережной Победы столкнулись три автомобиля – Mercedes, Daewoo и Skoda.

От удара первые два перевернулись на бок. В результате ДТП погибла молодая супружеская пара, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Авария произошла около 21:00. По предварительной версии правоохранителей, Skoda и Daewoo двигались в сторону кольца и остановились на красный сигнал светофора недалеко от комплекса "Бартоломео", когда в них сзади на скорости влетел Mercedes.

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Информатор

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Информатор

Чтобы достать тела из разбитого Daewoo, спасателям понадобилось более получаса.

По словам свидетелей, водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. Его под стражей госпитализировали в областную больницу Мечникова с легкими травмами.

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Информатор

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Информатор

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Информатор

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Информатор

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Информатор

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Информатор

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Информатор

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Информатор

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Информатор

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Информатор

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Информатор

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Информатор

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Информатор

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Информатор

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Смертельное ДТП на Набережной победы в Днепре

Информатор

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине пьяного экс-начальника ГАИ задерживали с дракой за нарушения правил дорожного движения.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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