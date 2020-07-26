В воскресенье, 26 июля, в Днепре на улице Марии Лисиченко лоб в лоб столкнулись автомобили Opel и Daewoo.

Обе легковушки получили сильные механические повреждения. Человеческих жертв удалось избежать, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, виновником аварии является водитель "немца", который сел за руль в нетрезвом состоянии. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В Днепре пьяный водитель устроил лобовое ДТП Фото: "Днепр оперативный"

В Днепре пьяный водитель устроил лобовое ДТП Фото: "Днепр оперативный"

В Днепре пьяный водитель устроил лобовое ДТП Фото: "Днепр оперативный"

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