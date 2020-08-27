В Днепре 26 августа на улице Полигонной произошло дорожно-транспортное происшествие между легковым автомобилем "Kia Ceed" и микроавтобусом "Mazda".

Как передает "Днепр оперативный", водитель микроавтобуса был в состоянии алкогольного опьянения и хотел сбежать с места происшествия (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место прибыли сотрудники полиции и обнаружили, что водитель "Mazda" имеет признаки алкогольного опьянения. На предложение полицейских пройти осмотр на алкотестере, мужчина ответил согласием – тест показал содержание алкоголя в крови 2,47 промилле.

В Днепре пьяный водитель микроавтобуса устроил ДТП. Фото "Днепр оперативный"

Во время составления админматериалов, водитель микроавтобуса пытался несколько раз сбежать с места аварии, поэтому полицейским пришлось надеть на него наручники.

Отметим, что на водителя микроавтобуса "Mazda" было составлено сразу несколько админпротоколов, а само транспортное средство эвакуировали на штрафплощадку.

В Днепре пьяный водитель микроавтобуса устроил ДТП. Фото "Днепр оперативный"

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