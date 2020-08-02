В Днепре пьяный водитель иномарки устроил массовое ДТП: есть пострадавший. Фото
ДТП в Днепре. Коллаж
В воскресенье, 2 августа, в Днепре на пересечении улиц Набережная Заводская и Метростроевская произошла авария с участием автомобилей Volkswagen, Mercedes и Chevrolet.
В результате ДТП пострадал водитель "американца". Мужчину госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
ДТП в Днепре Информатор
ДТП в Днепре Информатор
Предварительно, автомобиль Mercedes, за рулем которого находился нетрезвый водитель, двигался по Набережной Заводской в сторону ж/м Парус и резко повернул на Метростроевскую, не включив "поворотник". Здесь он столкнулся с Chevrolet, который ехал в противоположном направлении. Осколки от удара повредили и Volkswagen Passat, проезжавшего рядом.
ДТП в Днепре Информатор
ДТП в Днепре Информатор
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