В Днепре пьяный водитель иномарки устроил массовое ДТП: есть пострадавший. Фото

В воскресенье, 2 августа, в Днепре на пересечении улиц Набережная Заводская и Метростроевская произошла авария с участием автомобилей Volkswagen, Mercedes и Chevrolet.

В результате ДТП пострадал водитель "американца". Мужчину госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Предварительно, автомобиль Mercedes, за рулем которого находился нетрезвый водитель, двигался по Набережной Заводской в сторону ж/м Парус и резко повернул на Метростроевскую, не включив "поворотник". Здесь он столкнулся с Chevrolet, который ехал в противоположном направлении. Осколки от удара повредили и Volkswagen Passat, проезжавшего рядом.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре под общежитием тяжело избили молодого врача.