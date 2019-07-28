В Днепре 28 июля около 8:00, на улице Гули Королевой мужчина выстрелил в своего отца.
Как сообщает Информатор, нападавший был в состоянии алкогольного опьянения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Стало известно, что мужчина пришел домой после вечеринки. Между отцом и сыном произошел конфликт, в ходе которого последний выстрелил в родственника из стрелкового оружия.
Сын выстрелил в своего отца
Регион Online
Отметим, что подобные рецидивы в этой семье часто случались и раньше.
Пострадавшего доставили в городскую больнице №6 с огнестрельным ранением.
Стрелявший закрылся дома и не реагировал на требования полиции.
Также изначально мужчина написал на сына заявление в полицию, однако позже отказался от него.
Сын выстрелил в отца
Информатор
На месте работали полиция и медики
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре столкнулись два грузовика: фото и видео жуткого ДТП.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram