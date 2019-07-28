В Днепре 28 июля около 8:00, на улице Гули Королевой мужчина выстрелил в своего отца.

Как сообщает Информатор, нападавший был в состоянии алкогольного опьянения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стало известно, что мужчина пришел домой после вечеринки. Между отцом и сыном произошел конфликт, в ходе которого последний выстрелил в родственника из стрелкового оружия.

Сын выстрелил в своего отца Регион Online

Отметим, что подобные рецидивы в этой семье часто случались и раньше.

Пострадавшего доставили в городскую больнице №6 с огнестрельным ранением.

Стрелявший закрылся дома и не реагировал на требования полиции.

Также изначально мужчина написал на сына заявление в полицию, однако позже отказался от него.

Сын выстрелил в отца Информатор

На месте работали полиция и медики Информатор

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