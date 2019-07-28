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В Днепре пьяный сын выстрелил в своего отца. Фото

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В Днепре 28 июля около 8:00, на улице Гули Королевой мужчина выстрелил в своего отца.

Как сообщает Информатор, нападавший был в состоянии алкогольного опьянения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стало известно, что мужчина пришел домой после вечеринки. Между отцом и сыном произошел конфликт, в ходе которого последний выстрелил в родственника из стрелкового оружия.

Сын выстрелил в своего отца

Сын выстрелил в своего отца

Регион Online

Отметим, что подобные рецидивы в этой семье часто случались и раньше.

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Пострадавшего доставили в городскую больнице №6 с огнестрельным ранением.

Стрелявший закрылся дома и не реагировал на требования полиции.

Также изначально мужчина написал на сына заявление в полицию, однако позже отказался от него.

Сын выстрелил в отца

Сын выстрелил в отца

Информатор

На месте работали полиция и медики

На месте работали полиция и медики

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре столкнулись два грузовика: фото и видео жуткого ДТП.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр оружие стрельба Конфликт
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