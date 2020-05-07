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7 мая • обновлено в 10:47
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В Днепре пьяный подросток открыл стрельбу по прохожим. Видео 18+

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В Днепре 15-летний парень открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры. Предварительно, подросток находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Происшествие случилось в среду, 6 мая, на Привокзальной площади, передает "Информатор". Несовершеннолетний злоумышленник произвел 18 выстрелов, снимая свои действия в прямом эфире в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ребенок кричал "я - миллионер" и угрожал прохожим "вынести мозги". В происшествии никто не пострадал. Когда на место прибыли патрульные, стрелок не открывал двери в квартиру. Впустить правоохранителей его уговорил брат, который пришел в подъезд. Подростка вывели на улицу, там он стал ругаться и угрожать полиции, пытался ударить правоохранителя и утверждал, что не понесет ответственность за свои действия.

В Днепре пьяный подросток открыл стрельбу по прохожим. Видео 18+

Скриншот из видео

Друзья молодого человека из спортивной секции рассказали, что стрельбу он устроил не впервые. Кроме того, ранее этим он также делился в социальной сети.

Парня задержали, на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, а также его родителей. В квартире полицейские обнаружили пистолет, а у подъезда дома – 18 гильз.

В Днепре пьяный подросток открыл стрельбу по прохожим. Видео 18+

Скриншот из видео

В Днепре пьяный подросток открыл стрельбу по прохожим. Видео 18+

Скриншот из видео

В Днепре пьяный подросток открыл стрельбу по прохожим. Видео 18+

Скриншот из видео

Внимание! Видео 18+

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре мужчина в ходе конфликта с 17-летним парнем выстрелил ему в лицо из револьвера.

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Автор
Максим Пяточкин
Место
Украина Днепр
Теги
ребенок стрельба
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Днепр Происшествия

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