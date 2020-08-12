Во вторник вечером, 11 августа, в Днепре на территории ТРЦ потерялся 6-летний ребенок.

В торговый центр мальчика привел его отчим, он оставил малыша в детском центре, а после не смог найти. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В течение 40 минут мужчина пытался самостоятельно найти ребенка, а после в 17:30 обратился за помощью в полицию. На место прибыли правоохранители, они установили, что отчим мальчика находился в состоянии алкогольного опьянения и забыл, где оставил сына.

Полицейские нашли ребенка в детском центре ТРЦ и передали его матери. На обоих взрослых составили административные протоколы за невыполнение родительских обязанностей.

В Днепре пьяный отчим потерял 6-летнего ребенка в ТРЦ Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

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