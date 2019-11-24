В Днепре пьяный мужчина выскочил под колеса ВАЗа

От удара житель Днепра разбил ногой лобовое стекло, после чего отшатнулся, ударился головой и упал.

Подробнее об этом рассказал Информатор.

ДТП на Слобожанском проспекте 34.ua

23 ноября, возле ТЦ "Наша Правда" мужчина пытался перебежать дорогу, но оказался на капоте ВАЗа. С места аварии пострадавшего с травмами разной степени тяжести забрала скорая помощь.

Пострадавшего госпитализировали dp.informator.ua

Новости Вопиющий случай на дороге в Днепре взорвал сеть

Те, кто был рядом с местом аварии, подбежали к мужчине и оттащили его с дороги на тротуар. Очевидцы говорили, что пострадавший был сильно пьян. Он травмировал голову и получил сильные ушибы, после чего был госпитализирован.

Мужчина пытался перебежать дорогу, но оказался на капоте ВАЗа 34.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что сын СБУшника времен Януковича протаранил 10 авто в Днепре.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!