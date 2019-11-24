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24 ноября • обновлено в 13:21
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Яна Коваль

В Днепре пьяный мужчина выскочил под колеса ВАЗа

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От удара житель Днепра разбил ногой лобовое стекло, после чего отшатнулся, ударился головой и упал.

Подробнее об этом рассказал Информатор.

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23 ноября, возле ТЦ "Наша Правда" мужчина пытался перебежать дорогу, но оказался на капоте ВАЗа. С места аварии пострадавшего с травмами разной степени тяжести забрала скорая помощь.

Пострадавшего госпитализировали

Пострадавшего госпитализировали

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Те, кто был рядом с местом аварии, подбежали к мужчине и оттащили его с дороги на тротуар. Очевидцы говорили, что пострадавший был сильно пьян. Он травмировал голову и получил сильные ушибы, после чего был госпитализирован.

Мужчина пытался перебежать дорогу, но оказался на капоте ВАЗа

Мужчина пытался перебежать дорогу, но оказался на капоте ВАЗа

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Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что сын СБУшника времен Януковича протаранил 10 авто в Днепре.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
ДТП авария полиция новости
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