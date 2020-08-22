В Днепре пьяный мужчина устроил стрельбу на рынке. Информатор
В субботу, 22 августа, в Днепре конфликт между компаниями молодых людей закончился стрельбой.
Инцидент произошел на Образцовом рынке около 1:40. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
По информации, полученной от правоохранителей, стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения. Он открыл огонь из травматического пистолета в воздух, поэтому все обошлось без пострадавших.
В Днепре пьяный мужчина устроил стрельбу на рынке Информатор
В Днепре пьяный мужчина устроил стрельбу на рынке Информатор
Выстрел услышали патрульные полицейские, проезжавшие мимо. Нарушителя общественного порядка задержали.
В Днепре пьяный мужчина устроил стрельбу на рынке Информатор
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