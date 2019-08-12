В Днепре пьяный мужчина упал под трамвай: видео жуткого инцидента

В Днепре 11 августа на улице Бажова пьяного мужчину едва не переехал трамвай.

Инцидент произошел на остановке трамвая №6, салон которого покинул пьяный мужчина, сообщает Информатор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как выяснилось, мужчина сошел со ступенек и, как только за ним закрылась дверь трамвая, упал.

Мужчина упал под трамвай Твой Днепр

Его голова оказалась буквально в сантиметре от колеса трамвая, который уже начал движение.

Однако мужчине повезло, так как вагоновожатый вовремя заметил его и остановился.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре с 3 августа запланировано подорожание проезда в электротранспорте. Но пока это действие отложили из-за решения суда. У мэра Днепра прокомментировали такое резкое повышение цены.

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