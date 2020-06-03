В Днепре псевдоврач устроил дерзкое ограбление. Фото с места ЧП

В Днепре 3 июня около четырех утра неизвестный в куртке врача скорой помощи ограбил автомобильную заправку.

По словам работников АЗС, он украл приблизительно 2 тысячи гривен. У злоумышленника видели предмет, похожий на пистолет, сообщает "Информатор".

Полиция на заправке dp.informator.ua

По версии правоохранителей, до преступления на заправке мужчину видели дважды. Когда он пришел в третий раз, то заставил сотрудников АЗС лечь на пол и забрал из кассы все деньги. По предварительным данным, силу подозреваемый применил только к оператору заправки.

Полиция на заправке dp.informator.ua

По словам свидетелей, злоумышленнику около 25 лет, он был одет в длинную красную куртку, которую обычно носят врачи скорой помощи. Забрав деньги, злоумышленник скрылся. Вскоре на место приехала полиция.

dp.informator.ua Полиция на заправке

Позже появилась информация о том, что мужчину задержали. Недалеко от места преступления на остановке общественного транспорта стоял экипаж патрульной полиции с молодым человеком, руки которого были скованы наручниками.

Полиция на заправке dp.informator.ua

Информацию о задержании подозреваемого подтвердили и в пресс-службе управления патрульной полиции в Днепропетровской области.

"Его нашли быстро. Правоохранители сработали слажено и оперативно",- сказала Людмила Копыленко, инспектор пресс-службы управления патрульной полиции в Днепропетровской области.

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