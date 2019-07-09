В Днепре простятся с бойцом, погибшим в ООС

10 июля по ул. Татарская в Днепре состоится прощание с военнослужащим Вооруженных сил Владиславом Локтионовым.

Он погиб возле Торецка Донецкой области 7 июля. Об этом говорится в сообщении Правозащитной группы "СИЧ" в Facebook.

Военнослужащий Владислав Локтионов Страница Facebook Правозащитной группы "СИЧ"

"Позавчера, когда вся страна возмущалась перспективой диалога с врагом, в блиндаж украинских военных вблизи Торецка прилетела мина ... Прощание с Владиславом состоится завтра, 10.07. в 11:00 по адресу ул. Татарская, 63", - сказано в нем.

Локтионов служил в в 92-й механизированной бригаде ВСУ.

Он отправился на фронт в 2015 году, а в 2016 году попал в плен и провел там полтора года.

После возвращения из плена боец был уволен из армии.

В дальнейшем он через суд доказал, что не является дезертиром и вернулся в ряды ВСУ.

У погибшего военного осталась пожилая мать и малолетний сын.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 4 июля в Днепр военным вертолетом доставили двух раненых бойцов из зоны ООС.

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