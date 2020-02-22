В Днепре прошла волна автомобильных ограблений. Видео

В Днепре на жилмассиве Левобережный прошла волна автомобильных ограблений.

По предварительной информации, пострадало до 15 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале Х**вый Днепр.

Один из владельцев автомобиля снял на видео результаты "работы" автомобильных грабителей. У его машины выбито заднее окно, а внутри вывернуты все вещи. Кроме этого поврежден был также рядом стоящий автомобиль.

На жилмассиве Левобережный активизировались автомобильные грабители Telegram/Х**вый Днепр

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на Набережной Победы среди гаражей обнаружили 15-летнюю девочку. На ее теле были следы насилия. За избиение полицейские задержали 19-летнего парня.

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