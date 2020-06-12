В Днепре прошел сильный ливень с градом: фото и видео непогоды

Алина Рашевская Происшествия 19:57, 12.06.2020

В пятницу, 12 июня, около 17:00 на Днепр обрушился мощный ливень. Он сопровождался сильным ветром, а в некоторый районах – еще и градом.

Как рассказал на своей странице в Facebook заместитель городского головы Михаил Лысенко, всего за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков. Как результат – десятки улиц остались затопленными и обесточенными.

Непогода в Днепре
Коллаж

"Пятьдесят семь упавших деревьев. Вследствие этого 14 обрывов линий электротранспорта и ещё 12 линий электроснабжения горсвета. Три больницы без электроснабжения. Семь повреждённых транспортных средств жителей города упавшими деревьями", – написал Лысенко.

Непогода в Днепре
Facebook/Лиза Светлова

Отдельные районы города засыпало еще и градом. Местные жители поделились фотографиями осадков в социальных сетях.

Непогода в Днепре
Facebook/Светлана Лукьянченко
Непогода в Днепре
Facebook/Светлана Лукьянченко

На Слобожанском проспекте порывом ветра снесло надувной батут. К счастью, к этому моменту посетители успели покинуть аттракцион.

По информации интернет-издания "Днепр оперативный", на улице Жуковского молния ударила в дерево. Отвалившийся ствол упал на припаркованную рядом иномарку. Предварительно, в происшествии обошлось без пострадавших.

Непогода в Днепре
Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Украину обрушились ливни с грозами и градом. В городах остановился транспорт и пропал свет.

Комментировать
Днепр Происшествия

Смотрите также

В Украине началась истерия из-за "чипирования": при чем тут 5G, коронавирус и Билл Гейтс

"Молчать не буду!": Омелян назвал причину обыска в его доме

Партия Медведчука поздравила оккупантов с Днем России от имени украинцев

"Вы мне не враг – враг пришел с оружием!" Порошенко мощно обратился к Зеленскому

Кулеба высказался о возможности создания национальных автономий в Украине