В Днепре прошел сильный ливень с градом: фото и видео непогоды

В пятницу, 12 июня, около 17:00 на Днепр обрушился мощный ливень. Он сопровождался сильным ветром, а в некоторый районах – еще и градом.

Как рассказал на своей странице в Facebook заместитель городского головы Михаил Лысенко, всего за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков. Как результат – десятки улиц остались затопленными и обесточенными.

Непогода в Днепре Коллаж

"Пятьдесят семь упавших деревьев. Вследствие этого 14 обрывов линий электротранспорта и ещё 12 линий электроснабжения горсвета. Три больницы без электроснабжения. Семь повреждённых транспортных средств жителей города упавшими деревьями", – написал Лысенко.

Непогода в Днепре Facebook/Лиза Светлова

Отдельные районы города засыпало еще и градом. Местные жители поделились фотографиями осадков в социальных сетях.

Непогода в Днепре Facebook/Светлана Лукьянченко

Непогода в Днепре Facebook/Светлана Лукьянченко

На Слобожанском проспекте порывом ветра снесло надувной батут. К счастью, к этому моменту посетители успели покинуть аттракцион.

По информации интернет-издания "Днепр оперативный", на улице Жуковского молния ударила в дерево. Отвалившийся ствол упал на припаркованную рядом иномарку. Предварительно, в происшествии обошлось без пострадавших.

Непогода в Днепре Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Украину обрушились ливни с грозами и градом. В городах остановился транспорт и пропал свет.