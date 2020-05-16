В Днепре пропала без вести несовершеннолетняя девушка: помогите найти. Фото

В пятницу, 15 мая, в Днепре несовершеннолетняя Ирина Кравченко ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Амур-Нижнеднепровским отделением полиции устанавливается местонахождение Кравченко Ирины Владимировны 2002 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Приметы: возраст 16-17 лет, рост - 150 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч, окрашенные в розовый цвет, глаза зеленые, в ушах серьги – "тоннели" белого и черного цвета.

В Днепре пропала 17-летняя девушка Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

В Днепре пропала 17-летняя девушка Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Была одета: дутая черная куртка, классические джинсы светло синего цвета, красный свитер крупной вязки, при себе имела пакет полиэтиленовый белого цвета.

Полиция просит сообщить о местонахождение несовершеннолетней по телефону "102", или (098) 310 23 , (063) 074 22 13, (099) 077 58 01.

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