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31 октября • обновлено в 12:23
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В Днепре пропал мужчина с аутизмом: фото и приметы

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В среду, 30 октября, в Днепре пропал 30-летний Андрей Шеременко. У мужчины тяжелое расстройство аутического спектра и эпилепсия.

Он пропал вчера около 17:45 на улице Гладкова, в районе "12 квартала", сообщила Алина Александровна на своей странице в Facebook. Более десяти часов поиска пропавшего пока не дали результата.

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Мужчина был одет в одежду, что и на фото ниже. По словам близких, во время стресса у Андрея может начаться приступ. Во время него он выглядит как человек с опьянением.

Пропавший Андрей Шеременко

Пропавший Андрей Шеременко

Facebook Алина Александровна

Если вы знаете что-либо о местонахождении мужчины, звоните на "102" или по номеру: 067 256 02 44 (мама Андрея).

В Днепре пропал мужчина с аутизмом: фото и приметы

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Новомосковске Днепропетровской области задержали 37-летнюю гражданку Российской Федерации с наркотиками.

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Место
Украина Днепр
Тег
пропал человек
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