В Днепре пропал мужчина с аутизмом: фото и приметы

В среду, 30 октября, в Днепре пропал 30-летний Андрей Шеременко. У мужчины тяжелое расстройство аутического спектра и эпилепсия.

Он пропал вчера около 17:45 на улице Гладкова, в районе "12 квартала", сообщила Алина Александровна на своей странице в Facebook. Более десяти часов поиска пропавшего пока не дали результата.

Мужчина был одет в одежду, что и на фото ниже. По словам близких, во время стресса у Андрея может начаться приступ. Во время него он выглядит как человек с опьянением.

Пропавший Андрей Шеременко Facebook Алина Александровна

Если вы знаете что-либо о местонахождении мужчины, звоните на "102" или по номеру: 067 256 02 44 (мама Андрея).

Скриншот

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