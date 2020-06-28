В Днепре пропал без вести 43-летний мужчина: помогите найти

В Днепре ищут без вести пропавшего Лаврика Сергея Петровича. Последний раз его видели 11 дней назад на улице Любарского. С 23 июня у мужчины выключен телефон.

Последний раз его видели 17 июня на улице Любарского, 2м на заправке "ОККО" около 22:00 – он приходил к сестре на работу, сообщает "Информатор".

У Сергея при себе был паспорт и идентификационный номер. Сестра вспоминает, что он был выпившим. С тех пор связаться с ним не могут, а телефон выключен уже пять дней.

В Днепре пропал без вести 43-летний мужчина Информатор

Сергей худого телосложения, рост – 178 сантиметров, коротко стриженный, с серыми глазам, 1977 года рождения. Родные уже написали заявление о его пропаже в полицию.

Был одет: темные штаны, серая футболка, с собой был черный рюкзак.

Особые приметы: нет нижних зубов, вставной лопнувший съемный мост.

Сергей снимает квартиру в Самарском районе на ж/м Игрень. Куда он мог пойти, никто не знает. Родная сестра пропавшего просит сообщить любую информацию по телефону (063)-995- 78-45.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре без вести пропал 42-летний мужчина. Последний раз его видели на остановке общественного транспорта "Детский комбинат" на ж/м Красный камень.