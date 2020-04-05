В Днепре пропал без вести 16-летний подросток. Фото

В Днепре разыскивают без вести пропавшего 16-летнего Владислава Андреева.

Подросток 3 апреля ушел из дома, но до сих пор и не вернулся. Он живет в районе улицы Дунаевского, сообщает "Информатор".

Вышел из дома он примерно в 13:00. Куда направился подросток, с кем и где находился – никто не знает. На связь он не выходит. С собой у мальчика был паспорт нового образца и велосипед серого цвета.

В Днепре разыскивают 16-летнего Владислава Андреева Информатор

Его приметы: на вид – 12-13 лет, рост – 165 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, короткая стрижка, серые глаза.

Особые приметы: ожог на левой щеке, есть незначительный дефект левого уха.

Был одет: в синюю куртку, черные кроссовки, синие спортивные штаны и в синюю футболку.

Если у вас есть какая-то информация о пропавшем мальчике – звоните на "102" или по телефону: 36-50-21, (093) 446-56-27.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром нашли тело пропавшего без вести Артема Агеева. Он исчез еще в декабре прошлого года.

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