В Днепре 22 декабря на улице Макарова автомобиль Mitsubishi въехал в здание и перевернулся.

Как сообщает Информатор, все, кто находился в машине, госпитализированы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Днепре Информатор

Как стало известно, авария произошла около 6 утра. Автомобиль двигался по улице Макарова в сторону улицы Строителей.

Вероятно, водитель не справился с управлением. Свернув влево, он сначала пересек трамвайные пути, затем въехал в столб и в стену. В результате от удара машина перевернулась.

ДТП в Днепре Информатор

Отметим, что водитель пытался сбежать с места происшествия. Однако через сотню метров его нашли - мужчине понадобилась помощь медиков. При этом он был в сознании.

ДТП в Днепре Информатор

Очевидцы сообщили, что водитель был в нетрезвом состоянии. Его, а также двух пассажиров, которые находились в салоне авто, госпитализировали с травмами разной степени в больницы №16 и 56.

ДТП в Днепре Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре авто с младенцем попало в ДТП с грузовиком.

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