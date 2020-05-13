В Днепре произошло жуткое ДТП на перекрестке: пострадали трое человек

В среду, 13 мая, в Днепре на проспекте Свободы произошло столкновение автомобилей BMW и Volkswagen. От удара последний влетел в электроопору.
Иномарки не разминулись на перекрестке. В результате аварии пострадали три человека, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Пассажирку Volkswagen с тяжелыми травмами сразу же забрала проезжающая мимо "скорая". Водителей авто госпитализировали чуть позже. Их спасают в городской больнице №16.
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Новом мосту в Днепре на ходу загорелся легковой автомобиль Fiat. Огонь удалось потушить до приезда спасателей, однако в результате происшествия образовалась огромная пробка.
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