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13 мая • обновлено в 16:21
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Алина Рашевская
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В Днепре произошло жуткое ДТП на перекрестке: пострадали трое человек

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В среду, 13 мая, в Днепре на проспекте Свободы произошло столкновение автомобилей BMW и Volkswagen. От удара последний влетел в электроопору.

Иномарки не разминулись на перекрестке. В результате аварии пострадали три человека, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пассажирку Volkswagen с тяжелыми травмами сразу же забрала проезжающая мимо "скорая". Водителей авто госпитализировали чуть позже. Их спасают в городской больнице №16.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Новом мосту в Днепре на ходу загорелся легковой автомобиль Fiat. Огонь удалось потушить до приезда спасателей, однако в результате происшествия образовалась огромная пробка.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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