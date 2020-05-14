В Днепре произошло жесткое ДТП с переворотом: фото

Карина Бондаренко Происшествия 14:45, 14.05.2020

В четверг, 14 мая, в Днепре на улице Любарского Chevrolet столкнулся с Toyota и перевернулся.

В происшествии никто не пострадал, передает "Информатор". По словам водителя Toyota, он ехал со стороны Мануйловского проспекта в направлении Игрени, когда его ударил Chevrolet.

ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор

Откуда ехал автомобиль и как произошло, что он его не заметил, мужчина объяснить не смог. Он отметил, что помнит только удар и то, как машина перевернулась.

Chevrolet сделал полный оборот, после чего снова стал на колеса. Водитель ударился грудной клеткой об руль, ушиб ноги и получил ссадины. Медики "скорой" оказали ему первую помощь. На место аварии прибыла патрульная полиция.

ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор

Как писал OBOZREVATEL ранее, на улице Маршала Малиновского в Днепре столкнулись Nissan и Kia. От удара один из автомобилей выбросило на обочину и он влетел в столб.

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Днепр Происшествия

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