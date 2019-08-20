В Днепре произошло тройное ДТП с маршруткой: фото и видео

На Набережной Заводской в Днепре произошло тройное ДТП с участием маршрутки и двух легковых автомобилей.
В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия, передает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
На Набережной Заводской произошло ДТП
Информатор
По предварительной информации, маршрутка двигалась по второй полосе в сторону центра и зацепила автомобиль Volkswagen, который ехал впереди.
Пытаясь избежать столкновения, водитель микроавтобуса выкрутил руль и врезался Mitsubishi, который ехал рядом. В результате авто вынесло на обочину.
Машина сбила несколько секций ограждения.
В результате ДТП никто не пострадал, у Mitsubishi разбита передняя часть.
Водитель маршрутки пытался избежать столкновения с одной машиной и врезался в другую
Информатор
У Mitsubishi разбита передняя часть
Информатор
Маршрутка успела зацепить Volkswagen
Информатор
В результате ДТП никто не пострадал
Информатор
Маршрутка повреждена незначительно
Информатор
Место аварии оградили, участники происшествия дают пояснения правоохранителям.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Долгинцевском районе Кривого Рога 19 августа с дороги слетел грузовой автомобиль Mercedes. У машины отлетело колесо и она перевернулась.
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