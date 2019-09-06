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8 сентября • обновлено в 11:29
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В Днепре произошло тройное ДТП: пострадала женщина

1.4т Читать материал на украинском

В пятницу, 6 сентября, в Днепре на перекрестке улиц Гоголя и Паторжинского столкнулись Toyota, Chevrolet и Kia.

В результате ДТП пострадала пассажирка одной из иномарок. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре столкнулись три иномарки

В Днепре столкнулись три иномарки

Politeka

Новости
Поваленное дерево и разбитая голова: в Днепре произошло серьёзное ДТП

Известно, что все три автомобиля ехали вверх по Паторжинского. В районе перекрестка с улицей Гоголя Toyota не выдержал дистанцию и въехал в остановившийся перед светофором Chevrolet. Последний, в свою очередь, догнал Kia.

Из-за столкновения пассажирка Chevrolet сильно ударилась головой. Женщину госпитализировали в 16-ю городскую больницу.

На месте происшествия работали патрульные и следователь по ДТП.

В Днепре произошло тройное ДТП

В Днепре произошло тройное ДТП

Информатор

В Днепре произошло тройное ДТП

В Днепре произошло тройное ДТП

Информатор

В Днепре произошло тройное ДТП

В Днепре произошло тройное ДТП

Информатор

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Место
Украина Днепр
Теги
авария ДТП пострадали украинцы
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