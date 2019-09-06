В Днепре произошло тройное ДТП: пострадала женщина

В пятницу, 6 сентября, в Днепре на перекрестке улиц Гоголя и Паторжинского столкнулись Toyota, Chevrolet и Kia.
В результате ДТП пострадала пассажирка одной из иномарок. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Днепре столкнулись три иномарки
Politeka
Известно, что все три автомобиля ехали вверх по Паторжинского. В районе перекрестка с улицей Гоголя Toyota не выдержал дистанцию и въехал в остановившийся перед светофором Chevrolet. Последний, в свою очередь, догнал Kia.
Из-за столкновения пассажирка Chevrolet сильно ударилась головой. Женщину госпитализировали в 16-ю городскую больницу.
На месте происшествия работали патрульные и следователь по ДТП.
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