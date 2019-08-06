В Днепре произошло тройное ДТП: на месте аварии образовалась пробка

В Днепре на улице Каруны в районе школы № 26 столкнулись SsangYong, Skoda и Mazda.
Авария произошла 6-го августа около 9:00. Об этом сообщает "Информатор".
В Днепре произошло тройное ДТП
Коллаж
Известно, что автомобиль Skoda ехал в сторону Амурского моста по улице Каруны в левом ряду. Двигающийся в том же направлении Daewoo Lanos, поворачивая влево на улицу Софии Русовой, подрезал Skoda. Во избежание столкновения с Lanos водитель Skoda резко затормозил. Автомобили SsangYong и Mazda, которые ехали позади, не успели остановиться и врезались.
В Днепре столкнулись SsangYong, Skoda и Mazda
Информатор
В аварии никто не пострадал. Участники ДТП ожидают приезда правоохранителей. Движение по улице Каруны затруднено.
В Днепре столкнулись SsangYong, Skoda и Mazda
Информатор
В Днепре столкнулись SsangYong, Skoda и Mazda
Информатор
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