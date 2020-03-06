В Днепре произошло тройное ДТП: на месте образовалась огромная пробка. Фото

В пятницу, 6 марта, в Днепре на Набережной Заводской столкнулись Kia и две фуры.

Предварительно, водитель одного из грузовиков не выдержал безопасную дистанцию между автомобилями при перестроении из ряда в ряд, в результате чего задел Kia. От удара легковушку отбросило в еще одну фуру, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца станицы).

Авария стала причиной огромной пробки. Движение транспорта парализовано от начала Кайдакского моста.

ДТП в Днепре Информатор

В результате столкновения пострадала пассажирка Kia. Женщину госпитализировали в городскую больницу. Характер и тяжесть травм на данный момент неизвестны.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на трассе Днепр-Запорожье перевернулась автоцистерна с подсолнечным маслом. В результате на проезжую часть вылилось 10 тонн жидкости.

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