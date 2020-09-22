В Днепре произошло тройное ДТП, есть пострадавшие. Фото и видео

Во вторник, 22 сентября, около 10:00 в Днепре на пересечении улиц Аэропортовской и Яснополянской произошло серьезное ДТП.

В тройной аварии участвовали две легковушки – Daewoo и ЗАЗ и микроавтобус Volkswagen. Об этом сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Daewoo Lanos, который на большой скорости двигался по улице Аэропортовской, протаранил ЗАЗ, который в тот момент поворачивал на Яснополянскую. После этого, не справившись с управлением, водитель легковушки врезался в Volkswagen.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Daewoo. Как передает "Информатор", медики госпитализировали их в городские больницы № 4 и № 16. У автомобилиста рассечена голова, у второго потерпевшего – травма спины.

На месте аварии работал регулировщик, движение было частично затруднено. Все детали происшествия установят правоохранители.

ДТП произошло на пересечении улиц Аэропортовской и Яснополянской. Днепр оперативный

Водителя и пассажира Daewoo госпитализировали. Информатор

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