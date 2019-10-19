В Днепре произошло смертельное ДТП с полицейским: фото 18+

В Днепре в субботу, 19 октября, в ДТП на Полтавском шоссе погиб сотрудник полиции. Еще четверых человек госпитализировали.

Его автомобиль вынесло на встречную полосу движения, где он на полной скорости ударил Subaru, Mitsubishi, а после – зацепил Lada, передает "Информатор".

По предварительным данным, Ford, за рулем которого находился коп, ехал по Полтавскому шоссе в сторону выезда из города.

Место ДТП Информатор

В районе перекрестка с улицей Белградской водитель не справился с управлением, иномарку занесло и она выехала на встречную полосу движения, где ударила Subaru, после – Mitsubishi, которую сразу же понесло в отбойник. Известно, что в Mitsubishi был ребенок, но он серьезно не пострадал.

Последним Ford зацепил Lada, которая стояла на улице Белградской, и только потом остановился.

Место ДТП Информатор

Из автомобиля мужчину доставали спасатели. Сотрудники патрульной полиции пытались ему помочь, но безуспешно – от полученых травм тот погиб на месте.

Известно, что погибший – сотрудник полиции, старший участковый Соборного отделения полиции. В момент аварии он не находился на службе. Ему было 37 лет.

Место ДТП Информатор

Место ДТП Информатор

Место ДТП Информатор

Место ДТП Информатор

Место ДТП Информатор

Место ДТП Информатор

Место ДТП Информатор

Место ДТП Информатор

Место ДТП Информатор

Место ДТП Информатор

Место ДТП Информатор

Место ДТП Информатор

Как писал OBOZREVATEL, в Днепре в четверг, 17 октября, на улице Набережной Заводской расстреляли автомобиль. Его водитель погиб на месте.

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