В Днепре произошло серьезное ДТП с переворотом: фото и видео с места происшествия

В Днепре утром 22 января на улице Набережная Победы столкнулись Chery и Subaru.

От удара последний перевернулся на крышу. Все обошлось без жертв, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, автомобиль Chery выезжал из "кармана", тогда как Subaru двигался по крайней правой полосе в сторону центра. Водитель "японца" попытался сманеврировать и избежать столкновения, но было слишком поздно. Удар пришелся на заднее правое крыло Chery. В результате Subaru отбросило в сторону, после чего авто перевернулось на крышу.

В Днепре произошло серьезное ДТП с переворотом Информатор

Водитель "японца" получил рваную рану локтя и порезал лицо. Пострадавшему прямо на месте оказали первичную медицинскую помощь, однако от дальнейшей госпитализации мужчина отказался. Водитель Chery отделался лишь легким испугом.

На месте аварии движение транспорта сильно осложнено. Все обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

В Днепре произошло серьезное ДТП с переворотом Информатор

В Днепре произошло серьезное ДТП с переворотом Информатор

В Днепре произошло серьезное ДТП с переворотом Информатор

В Днепре произошло серьезное ДТП с переворотом Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 20 января в результате лобового столкновения трех автомобилей погибли двое людей, еще двое пострадали. ДТП с Opel Omega, Daewoo Lanos и Zaz Sens произошло около 19:00 на улице Маршала Малиновского. Водитель и пассажирка Opel погибли на месте, их тела пришлось вырезать спасателям из разбитого авто.

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