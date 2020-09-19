В Днепре произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие. Фото

В субботу ночью, 19 сентября, в Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись две иномарки – Geely и Mercedes.

ДТП произошло возле дома № 34, передает "Информатор". От сильного удара Geely остановился поперек дороги, а микроавтобус вынесло на тротуар (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оба авто получили серьезные повреждения. Информатор

В результате аварии пострадали водитель и пассажир Mercedes. Их с травмами головы госпитализировали в городскую больницу № 6. Водителя Geely уже не было на месте ДТП к приезду патрульных.

Из-за произошедшего были временно заблокированы все четыре полосы движения по проспекту в сторону выезда из Днепра. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, на месте аварии работали спасатели, они смыли с асфальта разлившееся топливо, чтобы избежать возгорания.

Все детали и причины ДТП установят правоохранители.

Люди, которые были в салоне микроавтобуса, получили травмы. Информатор

Водитель Geely покинул место ДТП. Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре скутериста избили шлемом за тройное ДТП. Водитель двухколесного хотел скрыться с места аварии.