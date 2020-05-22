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22 мая • обновлено в 11:16
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Алина Рашевская
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В Днепре произошло ночное ДТП с мотоциклом: видео момента аварии

1.1т
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В Днепре 21 мая на Донецком шоссе столкнулись автомобиль Opel и мотоцикл Suzuki.

В результате аварии пострадал водитель двухколесного. С серьезными повреждениями его госпитализировали в больницу, сообщает Информатор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, Opel двигался по шоссе в сторону Кайдакского моста. На перекрестке с улицей Дементьева он не разминулся с Suzuki, который на высокой скорости направлялся в сторону улицы Богомаза.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в результате масштабного ДТП пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу с травмой головы.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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