В Днепре произошло масштабное ДТП с возгоранием: пятеро пострадавших. Фото и видео 18+

Во вторник, 17 марта, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого на большой скорости столкнулись четыре автомобиля.
От удара одна из них загорелась, сообщает "Днепр оперативный". Авария произошла около 13:20 недалеко от автомобильного рынка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Пятерых пострадавших с тяжелыми травмами экстренно госпитализировали медики скорой помощи. На место происшествия вызвали спасателей и правоохранителей.
ДТП на Богдана Хмельницкого в Днепре
Днепр оперативный
Известно, что поток машин двигался в сторону улицы Шинной, когда на дорогу выехал Ford и столкнулся с BMW. Автомобили начало кидать по дороге, что и спровоцировало масштабное ДТП.
ДТП на Богдана Хмельницкого в Днепре
Днепр оперативный
Движение транспорта на этом участке дороги временно парализовано. Трамваи также не ходят. На дороге образовалась пробка.
ДТП на Богдана Хмельницкого в Днепре
Днепр оперативный
ДТП на Богдана Хмельницкого в Днепре
Днепр оперативный
ДТП на Богдана Хмельницкого в Днепре
Днепр оперативный
ДТП на Богдана Хмельницкого в Днепре
Днепр оперативный
ДТП на Богдана Хмельницкого в Днепре
"Х**вый Днепр"
ДТП на Богдана Хмельницкого в Днепре
"Х**вый Днепр"
ДТП на Богдана Хмельницкого в Днепре
"Х**вый Днепр"
ДТП на Богдана Хмельницкого в Днепре
"Х**вый Днепр"
ДТП на Богдана Хмельницкого в Днепре
"Х**вый Днепр"
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре на жилом массиве Парус в тупике маршруток местный житель угодил под колеса микроавтобуса Volkswagen LT. Для потерпевшего полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
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