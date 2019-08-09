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В Днепре произошло масштабное ДТП с маршрутками: фото

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На пересечении улиц Титова и Макарова в Днепре 9 августа столкнулись две маршрутки.

В обоих автомобилях находились пассажиры. Об этом сообщает Информатор.

Дорогу не поделили маршрутки №76 и №156. Столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции. Известно, что перед автомобилями притормозил троллейбус. Одна из маршруток не успела остановиться.

В Днепре столкнулись маршрутки

В Днепре столкнулись маршрутки

Информатор

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Никто из пассажиров в аварии не пострадал. Детали происшествия выясняют правоохранители.

Маршрутка №76 и №156 столкнулись

Маршрутка №76 и №156 столкнулись

Информатор

Водитель не успел затормозить

Водитель не успел затормозить

Информатор

В Днепре произошло ДТП

В Днепре произошло ДТП

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром пьяная пассажирка устроила скандал в автобусе. Водителю автобуса пришлось вытолкать пассажирку из салона.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ДТП водитель маршрутки маршрутка
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