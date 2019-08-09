В Днепре произошло масштабное ДТП с маршрутками: фото

На пересечении улиц Титова и Макарова в Днепре 9 августа столкнулись две маршрутки.
В обоих автомобилях находились пассажиры. Об этом сообщает Информатор.
Дорогу не поделили маршрутки №76 и №156. Столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции. Известно, что перед автомобилями притормозил троллейбус. Одна из маршруток не успела остановиться.
В Днепре столкнулись маршрутки
Информатор
Никто из пассажиров в аварии не пострадал. Детали происшествия выясняют правоохранители.
Маршрутка №76 и №156 столкнулись
Информатор
Водитель не успел затормозить
Информатор
В Днепре произошло ДТП
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром пьяная пассажирка устроила скандал в автобусе. Водителю автобуса пришлось вытолкать пассажирку из салона.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!