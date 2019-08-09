В Днепре произошло масштабное ДТП с маршрутками: фото

На пересечении улиц Титова и Макарова в Днепре 9 августа столкнулись две маршрутки.

В обоих автомобилях находились пассажиры. Об этом сообщает Информатор.

Дорогу не поделили маршрутки №76 и №156. Столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции. Известно, что перед автомобилями притормозил троллейбус. Одна из маршруток не успела остановиться.

В Днепре столкнулись маршрутки Информатор

Никто из пассажиров в аварии не пострадал. Детали происшествия выясняют правоохранители.

Маршрутка №76 и №156 столкнулись Информатор

Водитель не успел затормозить Информатор

В Днепре произошло ДТП Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром пьяная пассажирка устроила скандал в автобусе. Водителю автобуса пришлось вытолкать пассажирку из салона.

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