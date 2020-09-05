В Днепре произошло масштабное ДТП: погибшего водителя вырезали из авто. Фото и видео
В пятницу вечером, 4 сентября, в Днепре на проспекте Слобожанском произошла масштабная авария.
Около 20:30 между виадуком и надземным переходом столкнулись три авто: Mitsubishi Lancer, Hyundai и Nissan. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Водитель Mitsubishi двигался к выезду из города, а остальные авто – ему на встречу, передает "Информатор". Водитель иномарки выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Nissan, а тот в свою очередь ударил Hyundai.
На место происшествия прибыли медики, спасатели и полиция. Водителя Mitsubishi зажало в салоне, из искореженного авто его вырезали сотрудники ГСЧС. От полученных травм 30-летний мужчина погиб на месте аварии.
Спасатели также достали из машины 61-летнего водителя Nissan, его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу имени Мечникова, пострадавший в реанимации. Человека, который был за рулем Hyundai, доставили в городскую больницу № 6.
В субботу, 5 сентября, водитель Nissan умер в больнице. У него была диагностирована политравма, закрытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, закрытая травма грудной клетки, ушиб сердца, переломы ребер, гемоторакс. Медикам не удалось спасти пациента.
Движение на участке было временно перекрыто, на месте работал следователь по ДТП.
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