В Днепре произошло масштабное ДТП: погибшего водителя вырезали из авто. Фото и видео

В пятницу вечером, 4 сентября, в Днепре на проспекте Слобожанском произошла масштабная авария.

Около 20:30 между виадуком и надземным переходом столкнулись три авто: Mitsubishi Lancer, Hyundai и Nissan. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Движение было временно перекрыто. Информатор

Водитель Mitsubishi двигался к выезду из города, а остальные авто – ему на встречу, передает "Информатор". Водитель иномарки выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Nissan, а тот в свою очередь ударил Hyundai.

На место происшествия прибыли медики, спасатели и полиция. Водителя Mitsubishi зажало в салоне, из искореженного авто его вырезали сотрудники ГСЧС. От полученных травм 30-летний мужчина погиб на месте аварии.

Спасатели также достали из машины 62-летнего водителя Nissan, его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу имени Мечникова, пострадавший в реанимации. Человека, который был за рулем Hyundai, доставили в городскую больницу № 6.

Спасатели доставали погибшего и пострадавших из авто. Информатор

Движение на участке было временно перекрыто, на месте работал следователь по ДТП.

Hyundai также получил повреждения, водитель в больнице. Информатор

Водитель Nissan попал в реанимацию. Информатор

Искореженный автомобиль Mitsubishi. Информатор

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