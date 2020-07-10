В Днепре произошло лобовое ДТП с грузовиком: есть погибшие и пострадавшие. Фото 18+

В ночь на 10 июля в Днепре на Полтавском шоссе столкнулись Volkswagen и Ford.

Два человека погибли на месте, еще двоих с травмами средней степени тяжести и одного крайне "тяжелого" госпитализировали, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, авария произошла около 23:00 возле заправки "UPG". По предварительной информации, Volkswagen Crafter ехал по Полтавскому шоссе в сторону выезда из города. Перед ним начал притормаживать MAN, чтобы пропустить транспорт и повернуть налево.

В Днепре произошло лобовое ДТП с грузовиком. Фото "Информатор"

В Днепре произошло лобовое ДТП с грузовиком. Фото "Информатор"

В результате Volkswagen выехал через две сплошные на встречную полосу движения, где "в лоб" ударил Ford Focus.

Отметим, что в легковом автомобиле находилось три человека. 54-летний мужчина и 32-летняя женщина от полученных травм погибли на месте. Водителя в тяжелом состоянии забрала скорая в областную больницу имени Мечникова.

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В Днепре произошло лобовое ДТП с грузовиком. Фото "Информатор"

В Днепре произошло лобовое ДТП с грузовиком. Фото "Информатор"

В Днепре произошло лобовое ДТП с грузовиком. Фото "Информатор"

В Днепре произошло лобовое ДТП с грузовиком. Фото "Информатор"

В Днепре произошло лобовое ДТП с грузовиком. Фото "Информатор"

В салоне Volkswagen были двое мужчин – 25-летний водитель серьезно не пострадал, а пассажир получил травмы средней степени тяжести. Обоих для оказания помощи медики забрали в 6 городскую больницу.

В Днепре произошло лобовое ДТП с грузовиком. Фото "Информатор"

Кроме того, водитель микроавтобуса прошел тест на драггере на наличие алкоголя в крови – прибор показал 0‰.

Теперь правоохранители будут выяснять все обстоятельства происшествия.

В Днепре произошло лобовое ДТП с грузовиком. Фото "Информатор"

В Днепре произошло лобовое ДТП с грузовиком. Фото "Информатор"

В Днепре произошло лобовое ДТП с грузовиком. Фото "Информатор"

В Днепре произошло лобовое ДТП с грузовиком. Фото "Информатор"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре 9 июля произошло ДТП с маршруткой на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов со Старокозацкой. В результате пострадал 10-летний мальчик. Медики оказали ему первую помощь на месте, после чего забрали в больницу.