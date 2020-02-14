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14 февраля • обновлено в 16:43
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Карина Бондаренко

В Днепре произошло ДТП с переворотом: пострадала девушка

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В пятницу, 14 февраля, в Днепре на улице Янтарной автомобиль Volkswagen слетел с дороги и перевернулся.

В происшествии пострадала девушка, сообщает Информатор. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой дороге (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

В результате машина съехала на обочину и влетела в дерево. Водитель в аварии не пострадал, пассажирку госпитализировали в городскую больницу №6 с черепно-мозговой травмой. На месте ДТП работали полиция и следователь.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре Toyota Prado столкнулась с двигающимся железнодорожным составом. Девушка за рулем внедорожника обогнала грузовик, который стоял на "красный", и не заметила поезд.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
ДТП
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