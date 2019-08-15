В Днепре произошло ДТП с пассажирской маршруткой: есть пострадавшие

В Днепре 15 августа столкнулись маршрутка №87 и ЗАЗ.
Как сообщает Информатор, ДТП произошло на перекрестке улицы Юрия Савченко со Шмидта.
Как стало известно, ЗАЗ ехал вверх по улице Юрия Савченко, когда во встречном ему направлении — в сторону Шмидта — двигалась маршрутка.
ДТП маршрутки и ЗАЗ
Информатор
Предварительно, водитель легковушки проигнорировал знак "Стоп", не уступил дорогу 87-й, вследствие чего и произошло столкновение.
От удара легковую машину понесло в бок и она врезалась в парапет.
Водитель — дедушка с инвалидностью — получил ушибы. Еще один пострадавший из маршрутки — девушка сильно ударилась ногой.
На месте происшествия работает полиция и медики. Пока движение на перекрёстке не затруднено, но при проезде троллейбусов временами собирается пробка.
ДТП маршрутки и ЗАЗ
Информатор
ДТП маршрутки и ЗАЗ
Информатор
ДТП маршрутки и ЗАЗ
Информатор
ДТП маршрутки и ЗАЗ
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL,в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные стреляли по троллейбусу с пассажирами.
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