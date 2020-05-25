В Днепре произошел масштабный пожар в заброшенном доме. Фото с места ЧП

В Днепре 24 мая произошло масштабное возгорание на территории двухэтажного заброшенного здания.

Сообщение о пожаре на улице Вишневой поступило на линию "101" в 14:50. По указанному адресу направили спасателей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Огонь уничтожил мусор на площади 50 м². К тушению пожара привлекли четырех чрезвычайников и одну единицу пожарно-спасательной техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар в Днепре Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в Днепре Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в Днепре Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в Днепре Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине во время ночного пожара в квартире погиб мужчина. Бездыханное тело горожанина обнаружили спасатели.

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