В Днепре произошел масштабный пожар: над городом стоял столб дыма. Фото
В субботу, 15 августа, в Днепре на улице Ясельной загорелось многоэтажное здание, дым был виден с правого берега города.
Информация о пожаре поступила в Службу спасения "101" в 05:41. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
На место оперативно прибыли спасатели. Пожару, который охватил сразу несколько этажей административного здания, присвоили четвертый ранг сложности.
Возгорание, площадь которого составила 1100 квадратных метров, тушили 51 сотрудник ГСЧС и 14 единиц спецтехники. Пожар полностью устранили в 08:26. Огонь уничтожил крышу, перекрытия и офисные помещения. Из людей никто не погиб и не пострадал.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре начали разбирать здание речного вокзала.