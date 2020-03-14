В Днепре прохожий нашел мужчину с торчащим в животе ножом. Фото 18+

В пятницу, 13 марта, в Днепре на улице Криворожской во дворе дома прохожий заметил мужчину, который сидел возле лавочки с ножом в животе.

Прохожий сразу же вызвал на место бригаду скорой помощи и полицию, сообщает Информатор.

Мужчина сидел на земле, облокотившись на лавочку. К моменту приезда медиков он еле дышал, но был жив. Врачи оказали ему первую помощь на месте, после чего госпитализировали в больницу.

Прохожий нашел мужчину с торчащим в животе ножом Информатор

Предварительно, у пострадавшего была проникающая колото-резаная рана брюшной полости. Со слов очевидцев, от него шел стойкий запах алкоголя, поэтому не исключено, что мужчина был пьян.

Сейчас он находится в больнице скорой медицинской помощи, его жизни ничего не угрожает. Человека, причастного к преступлению, активно ищут. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на проспекте Героев дети обнаружили мужчину, лежащего в бессознательном состоянии между гаражами. Дети самостоятельно позвонили в "скорою" и полицию.

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